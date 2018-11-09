Украинец создал уникальный протез, который управляется силой мысли. На конкурсе стартапов Best Invest Артем Гуляев презентовал бионическую кисть, управлять которой можно буквально силой мысли, пишет "Сегодня".

В 2014 году молодой изобретатель задумался о создании бионической кисти в свете начавшихся боевых действий на Донбассе. Создатель умного протеза отмечает, что его разработка стоит в 50 раз дешевле заграничных аналогов, но при этом никак не уступает им в функциональности. Разработка позволит писать и поднимать предметы до пяти килограммов людям, которые лишились кистей рук. Кроме того, Артем планирует увеличить вес, который можно поднимать с помощью протеза. По словам изобретателя, протез позволит человеку не только переносить тяжелые предметы, но и полноценно заниматься спортом. А чтобы им управлять, достаточно подумать о желаемом действии.

Немаловажно, что в протезе есть так называемая обратная связь, позволяющая человеку возобновить чувство осязания утраченной конечности. Автор проекта поясняет, что, взяв какой-либо предмет бионической рукой, пользователь ощутит на поверхности своей кожи силу сжимания предмета с помощью специального двигателя встроенного в гильзу - ту часть устройства, где протез соединяется с конечностью. Стоить протез в Украине будет до 3 тысяч долларов в зависимости от комплектации, дизайна и сложности установки. В то время, как в Англиии и Германии один протез такого типа стоит порядка $100 000.

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