В Киеве неизвестные напали на мужчину поздно вечером в четверг, 8 ноября. На улице Энтузиастов, 47 произошла стрельба, в результате которой был тяжело ранен один человек, сообщает "Информатор".

По словам сторожа стоянки, мужчина, как всегда, поставил свой автомобиль и пошел домой. Через несколько минут он вернулся весь в крови и попросил вызвать ему "скорую" и полицию. Также пострадавший добавил, что в него стреляли. Мужчину госпитализировали в больницу.

Патрульные выяснили, что мужчина шел к своему парадному. Предварительно, в этот момент к нему подошли несколько неизвестных и начали его избивать. Кроме того, пострадавшего "задули" газовым баллончиком и несколько раз выстрелили в него, мужчина получил два ранения. После нападения неизвестные скрылись. Полиция выясняет причины инцидента.

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