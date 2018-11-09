В Египте произошел громкий скандал с участием украинских туристов. В четверг, 8 ноября, на борту самолета авиакомпании YanAir, вылетевшего в Киев из Шарм-эль-Шейха украинцы устроили пьяный дебош, сообщили в пресс-службе Join UP.

"Рейс YE5015 Киев - Шарм-эль-Шейх авиакомпании YanAir от 8 ноября осуществил вынужденную посадку в аэропорту города Каир в связи с инцидентом связанным с дракой пассажиров на борту. Об этом туроператору Join UP! сообщила авиакомпания. В соответствии с авиационными нормами экипаж не мог продолжить полет, так как закончилось его летное время. Туристов этого рейса авиакомпания расселила в отеле Cyrene Island 4* и предоставила питание на время ожидания", - говорится в сообщении.

Также в агентстве отметили, что туристы, у которых были запланированы рейсы в Египет из Киева и Львова, проинформированы о задержках заранее. А тем, у кого из-за задержки сократилось количество отдыха, выплатят финансовую компенсацию за потерянные сутки.

Ранее десятки украинцев стали жертвами "туристической аферы".