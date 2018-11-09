Под Киевом в школе распылили газ, есть пострадавшие [ Редактировать ]
В Киевской области подросток распылил в школе перцовый газ. Инцидент произошел в одном из учебных заведений Таращи в пятницу, 9 ноября, сообщили в отделе коммуникации полиции области в Facebook.
В результате инцидента девять школьников госпитализировали в местную больницу.
"В Тараще Киевской области, 15-летний парень распылил в школе перцовый. В результате - 30 школьников были эвакуированы, девять из них доставили в местную больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники ГоСЧС, врачи оказывают неотложную помощь", - говорится в сообщении.
Полиция выясняет мотивы поступка подростка. Предварительно установлено, что изъятый баллончик находится в свободной продаже.
Ранее мы сообщали, что в Украине начнут наказывать за буллинг в школах.
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