В Киевской области подросток распылил в школе перцовый газ. Инцидент произошел в одном из учебных заведений Таращи в пятницу, 9 ноября, сообщили в отделе коммуникации полиции области в Facebook.

В результате инцидента девять школьников госпитализировали в местную больницу.

"В Тараще Киевской области, 15-летний парень распылил в школе перцовый. В результате - 30 школьников были эвакуированы, девять из них доставили в местную больницу. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, работники ГоСЧС, врачи оказывают неотложную помощь", - говорится в сообщении.

Полиция выясняет мотивы поступка подростка. Предварительно установлено, что изъятый ​​баллончик находится в свободной продаже.

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