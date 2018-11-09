Часто бывает, что даже от приятных ароматов может начать болеть голова.

Телеграф рассказывает, почему же это происходит.

Уверены, что вам знакомо чувство восторга, когда после получаса, проведенного в магазине, вы наконец-то находите свой идеальный аромат. Но зачастую из магазина вы выходите не только с красивым флаконом, но и с жуткой мигренью.

У вас могут возникнуть головные боли, тошнота и головокружение от дегустации различных ароматов и парфюмерии, но это не означает, что и вовсе стоит отказаться от парфюма. Достаточно разобрать основые причины, почему парфюм вызывает плохое самочувствие.

Вы перегрузили свои рецепторы

Для начала обратите внимание на окружающую среду и любые другие факторы, которые могут вызвать головную боль, ведь не стоит списывать мигрень только на любимый парфюм. Слишком большое количество ароматов (а так обычно и бывает в магазинах косметики) может нагрузить обоняние и спровоцировать головную боль, впрочем как и воздействие сильного запаха в течение длительного периода времени. Это похоже на усталость глаз после тяжелого рабочего дня за компьютером: зрительные нервы напряжены от слишком долгого воздействия синего света экрана.

Если вы начинаете себя плохо чувствовать, когда выбираете новый аромат, просто не старайтесь перенюхать весь доступный ассортимент магазина. Остановитесь на трех понравившихся вариантах, сбрызните ими специальные тестеры и прислушивайтесь к нотам в течение всего дня. Вам просто необходимо прочувствовать аромат в другой атмосфере, к примеру на свежем воздухе, и решить, стоит ли приобретать этот парфюм.

Негативные ассоциации

Если вы встретите аромат, похожий на тот приевшийся парфюм, который вы используете все время, или на духи, поклонником которых вы не были в прошлом, у вас может возникнуть чувство дискомфорта и напряжения, а тут до головокружения и головной боли недалеко. На этот раз непереносимость вызвана именно нотами, а не используемыми ингредиентами. Головная боль не связана и с конструкцией аромата, а вызвана тем, что наш мозг слишком умен, ведь он старается уберечь вас от негативных эмоций. Избегайте духов, которые с первого вздоха вызывают отторжение, и постарайтесть вычленить из аромата ноты, которые пробуждают у вас счастливые воспоминания.

Индивидуальная непереносимость ингредиентов

Внимательно проверьте этикетку, чтобы убедиться, что у вас нет аллергии на какие-либо ингредиенты. В составе на бутылке, конечно же, не указано все, что есть в этих духах. Это коммерческая тайна - по большей части производители перечисляют только спирт, парфюм, особенности состава которого являются их секретным рецептом, и аллергены, которые содержатся в аромате. Некоторые ингредиенты, такие как лимонен (отдушка, которая используется при создании цитрусовых ароматов), гераниол (спирт с запахом розы) и бензилбензоат, из которых составлен аромат, могут вызывать аллергическую реакцию при соприкосновении с кожей, что является стрессом для организма и может вызвать головную боль.

Поэтому обратите внимание на ингредиенты, которые могут вызывать аллергию, и избегайте любого из этих продуктов во время поиска своего идеального парфюма. Можете даже вначале найти информацию в Интернете, а в магазине замучить консультанта вопросами по составу.

Цена парфюма никак не связана с мигренью

Бюджетные духи необязательно виноваты в головных болях, которые могут у вас возникнуть. Цена на парфюм не имеет значения, поскольку состав всех духов должен соответствовать принятым правилам и требованиям к формуле. У крупных брендов парфюмеру просто-напросто дают больший бюджет для работы, а это значит, что в распоряжении создателя аромата более широкий выбор доступных материалов, однако качество исходных ингредиентов соответствует принятым парфюмерным стандартам вне зависимости от бренда. Конечно, стандарты производства распространяются только на официальных производителей, а вот ответственности за безопасность и качество подделок, купленных в переходе, уже никто на себя не берет.

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