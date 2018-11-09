Легендарный футболист завершил карьеру [ Редактировать ]
Нападающий американского клуба "Феникс Райзинг" Дидье Дрогба завершил свою футбольную карьеру, сообщает Sky Sports.
Последний матч 40-летний легендарный футболист провел в финале Кубка второй американской лиги, в котором "Финикс Райзинг" уступил "Луисвилл Сити" (0:1).
В составе "Челси" Дрогба выиграл четыре раза чемпионат Англии, также побеждал в Лиге чемпионов. С 65 голами в 104 матчах он является лучшим бомбардиром в истории Кот-д’Ивуара. За всю свою карьеру забил 297 голов в 679 матчах.
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