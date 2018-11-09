Известных рэперов обстреляли во время съемок клипа [ Редактировать ]
9 ноября особняк в Беверли-Хиллз, в котором снимался клип с участием рэперов Канье Уэста и Tekashi 6ix9ine, обстреляли неизвестные. Об этом сообщает TMZ.
Свидетели сообщили о восьми выстрелах. Как минимум одна пуля попала в окно спальни. Рэперы и члены съемочной группы не пострадали. На место происшествия прибыли сотрудники полиции.
Отмечается, что злоумышленники, предположительно, вели стрельбу из автомобиля. После произошедшего Канье Уэст сразу покинул особняк. На съемках также должна была присутствовать хип-хоп-исполнительница Ники Минаж.
Ранее сообщалось о нападении на популярного украинского певца.
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