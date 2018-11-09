В результате теракта в отеле погибли 17 человек [ Редактировать ]
В Сомали погибли по меньшей мере 17 человек в результате подрыва смертников в отеле. Теракт произошел недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований Сомали в Могадишо. Об этом сообщает Arab News.
Отмечается, что террористы на трех автомобилях со взрывчаткой ворвались в гостиницу Sahafi, расположенной недалеко от штаб-квартиры отдела уголовных расследований.
Полиция открыла огонь после нападения. Примерно через 20 минут, еще один взрыв произошел на улице с оживленным движением. Полиция сообщает, что вследствие теракта 17 людей погибли. Однако данные пока не окончательные.
Также сообщается, что ни одна из террористических групп не взяла на себя ответственность за атаку. Однако отмечается, что исламисты связанные с Аль-Каидой, регулярно устраивали нападения в столице Сомали.
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