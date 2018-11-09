На 19 листопада у Єс заплановане обговорення ситуації в Україні. Контекст: фейкові вибори в ОРДЛО, які окупанти планують провести вже цієї неділі. Організатори незаконного голосування, ймовірно, теж потраплять до західних санкційних списків.

Але окрім цього, європейці планують обговорити й ескалацію в Азовському морі. Нагадаю, вже півроку росіяни нарощують військову присутність в акваторії. Зупиняють торгові судна, затримують рибалок. До чого це може призвести? Знає Ігор Левенок. Дивіться далі його спеціальний репортаж.

Азовське море. Район Маріуполя. Катер загону морської охорони рушає у рейд уздовж українських берегів. На борту - прикордонники й наша знімальна група.

"Наша задача виявити та доповісти. Командир оглядової групи виходить по міжнародній станції виходить на судно, запрашує назву судна та їхні дії".

Виявити, доповісти і за потреби перевірити підозріле судно. Дії прикордонників визначені законами та міжнародним морським правом. От тільки останнім часом акваторія Азова - у всіх на слуху. Море має статус спільної водойми України та Росії. Й агресивна поведінка останньої тут відчувається неабияк.

"Російська Федерація наростила й нарощує свою військову присутність, збільшуючи тут кількість своїх кораблів та катерів", - говорить Артем Поляков, прес-офіцер маріупольського загону морської охорони.

Затримки суховантажних кораблів, що прямують в українські порти. Військові навчання, які відбуваються одне за одним. Зухвала поведінка росіян перед українськими прикордонниками. Не рідко на воді вони витворяють ось такі кульбіти.

Брязкання зброєю і бравада. Росіяни дедалі частіше удають із себе господарів моря.

Зона відповідальності маріупольського загону морської охорони 170 морських миль це десь 320 кілометрів і от на цій ділянці наші прикордонники щодня спостерігають від трьох до п'яти сторожових катерів Російської Федерації.

Шторм обмежує видимість. Тож вийти далі у відкрите море не вдається. Російських катерів не видно. Та прикордонники запевняють: вони там є і можуть без перешкод наближатися аж до українських берегів.

"Азовське море має статус внутрішніх вод двох держав України та Росії, що дозволяє прикордонним сторожовим катерам та кораблям ПС ФСБ РФ вільно пересуватися акваторією Азовського моря, здійснювати зупинки та перевірки як риболовецьких, так і торговельних суден", - говорить Артем Поляков прес-офіцер маріупольського загону морської охорони.

Жодних кордонів в Азовському морі немає. Останню угоду між Україною та Росією укладено 2003. Вона лише регламентує використання водного простору та морських біоресурсів.

"На даний час, на жаль, не вирішеним залишається питання проходження по Керченській протоці і по Азовському морю вцілому".

І нині це дається взнаки. Маріупольський торговий порт. До війни та окупації Криму це підприємство щороку поповнювало державну скарбницю майже на півмільярда гривень. Нині тут - скрута. Причина - побудований росіянами Керченський міст.

"Суда с высотой надводного борта свыше 33 метров не смогут пройти под этим мостом", - говорить Олександр Олійник, директор ДП "Маріупольський торговий порт".

Але й це не найбільше лихо. Під виглядом організації безпеки мосту, росіяни чинять економічну блокаду для українських портів! Торгові судна тижнями затримують у Керченській протоці. І щодень такого простою коштує судновласникам до двадцяти тисяч доларів.

"Если говорить открытым языком, они дестабилизируют ситуацыю. Делают максимально все со своей стороны, чтобы украинские порти были неконкурентными, что у нас мягко говоря, здесь посеять хаос. Других аргументов я не нахожу", - говорить Олександр Олійник директор ДП"маріупольський торговий порт".

Через війну та російську блокаду прибутки порту значно скоротилися. Утім, попри все, підприємство залишається на плаву.

Маріупольський торговий порт. З огляду на економічну коньюктуру Донбасу, це підприємство було орієнтоване на торгівлю металом та вугіллям. Нині ж доводиться згадувати історичні витоки. Сто тридцять років тому це місце називалося "хлібною гаванню"і тут торгували зерном з усім світом.

Тож і зараз у порту завершують будівництво зернового терміналу. Підприємство - переорієнтовується на інші види діяльності.

"И возможность переработки зерна порядка еще одного миллиона тон в год, дальше вторая очередь, есть кластер, есть частные инвестиции, которые мы тоже развиваем".

А от із рибним промислом на Азові виникли серйозні проблеми. Щороку квоти на вилов морської риби затверджувала російсько-українська комісія.

"С девяносто третьего года всегда прерогатива идет Украине. Те виды рыб, которые квотируются, делятся в основном 60 на 40. Шестьдесят процентов Украине и сорок - Российской Федерации", - говорить Олег Сенченко, член міждержавної комісії (Україна), власник риболовецьких суден.

Але так було до цієї осені. Доки в Києві не зібралася традиційна міждержавна комісія. На її засіданні вибухнув скандал. Нардеп Рефат Чубаров назвав злочинцем голову російської делегації Ігора Рульова. Який відвідував окупований Крим.

"Вы разговариваете с преступником, у нас еще будут сведения о троих людях здесь которые тоже посещали Крым. Я вас призываю немедленно прекратить это сборище с преступниками, это не заседание комиссии".

Росіяни покинули Україну, не підписавши угоди. А отже, з першого січня азовська тюлька, хамса та бичок може зникнути з українських прилавків.

"Нам могут предьявить претензии, что мы являемся браконьерами. А вы знаете, какая сейчас борьба идет с браконьерством", - говорить Рената Чернишова, голова асоціації "Північноазовська рибспілка".

"Это приведет к тому, что будет сорвана продовольственная безопасность страны".

Українські урядовці розуміють, ця ситуація може обернутися геть не на користь України.

"Якщо ми не проведемо це засідання. Якщо ми не будемо обговорювати технічні питання там квоти, який трал і так далі так Росія скаже, ну все вони відмовилися від консультацій і тепер все Азовське море наше", - говорить Павло Клімкін, міністр закордонних справ України.

Українські рибалки припускають іще один варіант розв'язання проблеми. Ловити рибу під наглядом військових. Кажуть - росіяни вже зараз саме так і роблять.

"В районе косы Елена проходил промысел бычка российскими рыболовными предприятиями и естественно их охраняли сторожевые катера", - говорить Олег Сенченко.

Утім такий розвиток наших рибалок не влаштовує. До того ж, і у вояків вистачає інших завдань. В тому числі і в Азовському морі. Яке стає однією з найбільш гарячих точок. У торговій та економічній війні між Росією та Україною.