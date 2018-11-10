На Донбассе погибли украинские военные [ Редактировать ]
За минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, сообщили в штабе ООС в Facebook. Боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе трижды применяя запрещенное вооружение.
Враг обстреливал оборонительные укрепления украинской армии в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово. Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, отметили в штабе.
10 ноября один вражеский обстрел зафиксирован вблизи Тарамчука. Тяжелое вооружение не применялось. Объединенные силы продолжают выполнение боевых задач в усиленном режиме. По данным разведки, в течение прошлых суток, двое российских оккупантов уничтожены, еще два получили ранения.
Ранее мы сообщали, что Украина получит 50 миллионов евро на Донбасс.
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