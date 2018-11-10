За минувшие сутки на Донбассе погибли двое украинских военных, сообщили в штабе ООС в Facebook. Боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе трижды применяя запрещенное вооружение.

Враг обстреливал оборонительные укрепления украинской армии в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово. Оккупанты вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, отметили в штабе.

10 ноября один вражеский обстрел зафиксирован вблизи Тарамчука. Тяжелое вооружение не применялось. Объединенные силы продолжают выполнение боевых задач в усиленном режиме. По данным разведки, в течение прошлых суток, двое российских оккупантов уничтожены, еще два получили ранения.

Ранее мы сообщали, что Украина получит 50 миллионов евро на Донбасс.