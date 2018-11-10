В Петербурге горит огромный гипермаркет (фото, видео) [ Редактировать ]
В Санкт-Петербурге (Россия) вспыхнул масштабный пожар в гипермаркете "Лента". В субботу утром, 10 ноября, загорелось здание на набережной Обводного канала, сообщают "Вести".
По последним данным, площадь пожара составляет почти пять тысяч квадратных метров. Из горящего здания эвакуировали 750 человек. Точную причину возгорания устанавливают.
Фото из открытых источников
Предварительно, причиной пожара могла стать завезенная к Новому году пиротехника. Также специалисты не исключают и поджог. Кроме того, возгорание могло спровоцировать нарушение противопожарной безопасности и неквалифицированные рабочие.
Ранее в Киеве пожар на СТО уничтожил 7 автомобилей.
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