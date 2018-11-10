Топ полезных продуктов для организма [ Редактировать ]
Диетологи из Великобритании составили список самых полезных продуктов для организма. Они содержат вещества, которые восстанавливают организм и предотвращают от хронических заболеваний, пишет facenews.
Самыми полезными продуктами для организма считаются сельдерей и ореховое масло. Сельдерей содержит в своем составе апигенин - вещество, оказывающее на организм человека действие антидепрессанта. Благодаря влиянию апигенина, уменьшается стресс, ослабляется чувство повышенной тревожности и беспокойства, возникает успокоение. Ореховое масло содержит необходимые для нормальной работы мозга белки и жиры. Этот продукт обладает антиоксидантным эффектом, снижает уровень воспаления в организме, способствует снижению уровней холестерина и сахара в крови.
В полный список самых полезных для организма продуктов вошли:
- мисо-суп,
- манго,
- авокадо,
- куриные яйца,
- орехи кешью,
- ржаной хлеб,
- тушеное мясо,
- карри,
- шоколад,
- зеленый листовой салат.
По словам ученых, употребление в пищу данных продуктов помогает не болеть, поскольку улучшает способность организм восстанавливаться. Кроме того, они содействуют оздоровлению процессов кроветворения, улучшают кровообращение мозга и активизируют метаболизм.
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