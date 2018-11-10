Диетологи из Великобритании составили список самых полезных продуктов для организма. Они содержат вещества, которые восстанавливают организм и предотвращают от хронических заболеваний, пишет facenews.

Самыми полезными продуктами для организма считаются сельдерей и ореховое масло. Сельдерей содержит в своем составе апигенин - вещество, оказывающее на организм человека действие антидепрессанта. Благодаря влиянию апигенина, уменьшается стресс, ослабляется чувство повышенной тревожности и беспокойства, возникает успокоение. Ореховое масло содержит необходимые для нормальной работы мозга белки и жиры. Этот продукт обладает антиоксидантным эффектом, снижает уровень воспаления в организме, способствует снижению уровней холестерина и сахара в крови.

В полный список самых полезных для организма продуктов вошли:

- мисо-суп,

- манго,

- авокадо,

- куриные яйца,

- орехи кешью,

- ржаной хлеб,

- тушеное мясо,

- карри,

- шоколад,

- зеленый листовой салат.

По словам ученых, употребление в пищу данных продуктов помогает не болеть, поскольку улучшает способность организм восстанавливаться. Кроме того, они содействуют оздоровлению процессов кроветворения, улучшают кровообращение мозга и активизируют метаболизм.

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