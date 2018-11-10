Умер Николай Караченцов: опубликовано предсмертное фото артиста [ Редактировать ]
В сети появилось последнее фото легендарного актера Николая Караченцова, который скончался от рака легких. Внучка артиста Янина опубликовала предсмертный снимок со звездным дедом на своей странице в Instagram.
Фотография была сделана в больнице незадолго до смерти Караченцова.
"Дедушка был великий человек, я его очень любила, буду любить и буду ему соответствовать!", - подписала снимок Янина.
Фото: Instagram
Напомним, Николай Караченцов скончался 26 октября в Москве.
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