"Таблетки для похудения": в Киеве женщина продавала психотропное вещество [ Редактировать ]
В Киеве полиция и прокуратура разоблачили женщину, которая через интернет-магазин под видом таблеток для похудения продавала запрещенное психотропное вещество сибутрамин. Такой "препарат для похудения" стоил 500 гривен за 30 капсул.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Во время расследования правоохранители задокументировали факт сбыта 62 капсул этого "препарата". Кроме того, в квартире злоумышленницы провели обыски и изъяли 31 блистер этого "препарата", банковскую карточку, на которую переводились деньги, компьютерную технику и прочее.
Женщину задержали и сообщили о подозрении в повторном незаконном сбыте психотропного вещества. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленнице меры пресечения. Ей грозит от 6 до 10 лет заключения и конфискация имущества.
Ранее сообщали, что в Харькове задержали людоеда.
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