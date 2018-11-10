В Токио прошел 58-й конкурс Miss International, победу в котором одержала представительница Венесуэлы Марием Веласко, сообщает Rappler.

Примечательно, что 9 ноября победительница отмечала свой день рождения. По словам девушки, победа стала ее подарком в честь праздника. На втором месте оказалась представительница Филиппин, а замкнула тройку лидеров девушка из Южной Африки.

Также в первую пятерку вошли конкурсантки из Румынии и Колумбии. Участника из Украины Богдана Тарасик оказалась в Топ-15 из 77 девушек. Известно, что данная победа для Венесуэлы на Miss International стала седьмой за все время существования конкурса.

На днях участницы конкурса красоты подрались на сцене.