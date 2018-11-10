Miss International 2018: девушка выиграла корону в свой день рождения [ Редактировать ]
В Токио прошел 58-й конкурс Miss International, победу в котором одержала представительница Венесуэлы Марием Веласко, сообщает Rappler.
Примечательно, что 9 ноября победительница отмечала свой день рождения. По словам девушки, победа стала ее подарком в честь праздника. На втором месте оказалась представительница Филиппин, а замкнула тройку лидеров девушка из Южной Африки.
Также в первую пятерку вошли конкурсантки из Румынии и Колумбии. Участника из Украины Богдана Тарасик оказалась в Топ-15 из 77 девушек. Известно, что данная победа для Венесуэлы на Miss International стала седьмой за все время существования конкурса.
На днях участницы конкурса красоты подрались на сцене.
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