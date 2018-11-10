На Одещині села залишились без поштових відділень [ Редактировать ]
Життя без листонош. "Укрпошта" анонсувала масштабне закриття відділень з наступного року. Проте в деяких селах їх вже немає. Наприклад, на Одещині поштовий пункт раптово зачинив свої двері. З яких причин? Розповість Андрій Анастасов.
Село Трояндове. Вже тиждень відділення "Укрпошти" тут не працює. Завідувачка звільнилася, а нової людини на її місце не знайшлося. Заяву Тетяна Шостак написала через погані умови праці: низька зарплата - близько двох с половиною тисяч гривень, робота майже без відпусток та відсутність опалення в приміщенні.
"Навіть це одна з основних причин: дуже дало по здоров'ю. Я під час не можу за день встати потім, бо спина болить. Дівчата зовсім замерзали, не могли навіть газети сортирувати", - розповідає Тетяна Шостак, колишня завідувачка відділення зв'язку села Трояндове.
Наразі Трояндове обслуговує тільки листоноша Світлана Добридень. Відтепер за поштою вона їздить на велосипеді у сусіднє село Ониськове. Це шість кілометрів по розбитій дорозі. Щоправда, днями жінка теж збирається звільнятися. Бо як їхати, наприклад, у хуртовину?
"Я навіть ось за пресою приїжджаю, і то боюся, хто знає: везу я гроші чи не везу я гроші? Багато таких є, що можуть стукнути по голові і забрати там тих сто рублів, чи триста, чи скільки в мене буде, та й все", - говорить Світлана Добридень, листоноша відділення зв'язку села Трояндове.
Біля закритого відділення пошти зібрався мітинг. Літні люди не розуміють: хто їм тепер буде доставляти пенсії? Не всі ж можуть їздити за грошима у сусідні села. Не кажучи про лежачих інвалідів.
"Я поїхати не можу: в мене хворий хребет! Я в машину залізти не можу, в автобус залізти не можу! Як я буду - я не знаю", - каже Любов Вілкова, жителька села Трояндове.
Інші запитують: як їм тепер вчасно оплачувати комунальні послуги? Звісно, це можна робити, наприклад, у райцентрі. Але, навіть молодим важко дістатися до нього: через погане транспортне сполучення.
"Автобус ходит три раза в неделю, но в него сесть невозможно. И нужно добираться - выходить на дорогу с поднятой рукой", - говорить Валентина Пасишіна, жителька села Трояндове.
У відчаї жителі села просять допомоги у центральних органів влади. Мовляв, треба якось наводити лад у поштовій галузі. Адже за копійки у нестерпних умовах люди працювати не будуть.
"Наскільки мені відомо, з початку нового року планується закрити ще сім тисяч відділень і це з такою проблемою зіткнуться всі маленькі села. Я вважаю, це просто дискримінація, як то кажуть, людей з села тому, що це для нас як частинка цивілізації", - говорить Наталя Форостова, жителька села Трояндове.
Останньою краплею, яка викликала обурення людей, стала інформація про доходи вищого керівництва "Укрпошти". Там зарплати топ менеджерів сягають сотень тисяч гривень. Для порівняння: листоноша Світлана Добридень щомісяця отримує лише тисячу чотириста.
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