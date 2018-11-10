Як виглядає перший робот-телеведучий? За скільки продадуть автомобіль голівудської акторки Мерилін Монро та які скульптури гіпнотизують? Про ці та інші події дивіться в нашому міжнародному огляді.

Каліфорнію охопила лісова пожежа. Вщент згоріли 7 тисяч житлових будинків, полум'я розповсюдилося на майже 36 тисяч гектарів землі. Повідомляється про 9 загиблих людей. Місцеві спецслужби евакуювали із зони стихійного лиха більше тисячі місцевих жителів, а президент США Дональд Трамп ввів режим надзвичайної ситуації. Зараз на місці працюють бригади пожежників, які намагаються локалізувати місце загорання.

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У грецькому місті Кавала обвалився автомобільний міст. Під час інциденту постраждав водій легкового автомобіля. Йому надали першу медичну допомогу на місці. Конструкція не витримала після того, як на неї заїхав автокран, вага якого значно перевищувала допустиму норму. Аварія призвела до перекриття автомобільної траси, в результаті чого утворилися багатокілометрові затори.

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Китайський телеканал презентував першого робота-телеведучого. Його зовнішній вигляд, жести та міміка максимально наближені до людських, а за допомогою новітнього штучного інтелекту робот здатний удосконалюватися. Такий надзвичайний телеведучий є проектом інформаційного агенства "Сіньхуа". Його вперше показали на Всесвітній конференції з управління інтернетом. Віртуальний ведучий почне повноцінно працювати вже наступного року.

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Скульптури, що здатні загіпнотизувати. Британський скульптор Іван Блек створює інтерактивні кінетичні скульптури. Аби оволодіти незвичайною технікою та реалізувати свої ідеї, автор спеціально відвідував уроки інженерної справи, фізики та мистецтва. Іван Блек створює тривимірні геометричні фігури, в кожній з яких використовує певний "обман зору". Свої твори він називає - "гіпнотичними художніми іграшками". Скульптор має власну майстерню, а також невеличкий музей, де усі охочі мають можливість побачити дивні твори мистецтва.

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Двомісний кабріолет, який належав Мерілін Монро продадуть на аукціоні. За даними фахівців, його ціна може сягнути понад 500 тисяч доларів США. Директор аукціонного будинку каже: автівка відомої акторки є не лише "частиною історії, а й зберегла ауру вишуканості, романтики та трагедії справжньої легенди Голлівуду". Наразі кабріолет відреставрували, але при цьому зберегли багато оригінальних деталей. Аукціон відбудеться 17-го листопада у Лос-Анджелесі.

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Легендарна група Blackstreet Boys випустили новий кліп до свого 25-го ювілею. Відеоролик опублікували на Youtube-каналі, який за декілька годин набрав майже 300 тисяч переглядів. Нова пісня увійде до їхнього 10-го альбому, який світ побаче вже 25-го січня. Blackstreet Boys - популярна у 90-х роках американська поп-група, яка за час свого існування продала більше 130 мільйонів платівок.