Курс биткоина снова рухнул [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Стоимость криптовалюты биткоин продолжает стремительно падать.
Одну монету продают за $6 393,85.
Снизилась стоимость и других криптовалют:
- Ethereum - $211,87;
- Ripple - $0,51;
- Bitcoin Cash - $547,88.
Вне зависимости от курса криптовалют, цены на отопление в Киеве вырастут.
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