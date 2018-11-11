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Абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе Александр Усик после тяжелой победы на Беллью поблагодарил своих болельщиков за поддержку в поединке с британским боксером.

На своей странице в социальной сети Instagram Александр разместил видео со словами: "Всем спасибо за поддержку!!!Слава Богу за все!!! Тони-настоящий мужик!! Спасибо за бой!!!

Напомним, Александр Усик отправил в нокаут Тони Беллью в 8-м раунде поединка. На опубликованных после боя судейских записках оказалось не все так однозначно для украинца, рассказавшего о планах на будущее.