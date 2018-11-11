Стратегический беспилотний ВВС США RQ-4A Global Hawk совершил многочасовой разведывательный полет вдоль линии разграничения на Донбассе накануне так называемых "выборов" в самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", сообщает "Интерфакс-Украина".

Американский дрон, вылетевший с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия, почти восемь часов курсировал вдоль линии разграничения на Донбассе. При этом во время полета в воздушном пространстве над Донбассом американский разведчик несколько раз подлетал на расстояние приблизительно от 40 до 60 км к граничащим с Украиной районам Белгородской, Воронежской и Ростовской областей России.

В тот момент разведчик находился над Новопсковским районом Луганской области Украины. На Донбасс американский беспилотник летел через воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии.

На днях над Донбассом исчез беспилотник ОБСЕ.