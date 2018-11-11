Почетный чемпион мира по версии WBC Тони Беллью объявил о завершении профессиональной боксерской карьеры после поражения от Александра Усика, сообщает BBC.

"Это душераздирающе, потому что я отдал все, что у меня было. Я боксирую уже 20 лет, и теперь все закончилось", - заявил британец.

Отметим, Беллью провел на профессиональном ринге 34 поединка, в которых 30 раз был сильнее своих соперников, 3 раза уступал и еще 1 раз сводил бой вничью. Британец также владел поясом чемпиона мира по версии WBC (2016-2017).

Комментируя свой последний поединок, боксер отметил: "Усик - самый великий человек, с которым я делил ринг. Александр, я желаю тебе только самого лучшего. Ты - великий чемпион".

Тони Беллью проиграл в 8 раунде поединка с абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе Александром Усиком.