Александр Усик попал в тройку сильнейших боксеров мира [ Редактировать ]
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) вошел в тройку лучших боксеров по версии по версии BoxRec, пишет "Хроника.Инфо".
Победа над экс-чемпионом мира и двукратным обидчиком Дэвида Хэя принесла Усику 135 очков, что позволило Александру совершить скачок на пять позиций и занять в рейтинге BoxRec третью строку.
Топ-10 рейтинга BoxRec:
1. Теренс Кроуфорд, США, полусредний вес – 1090 очков
2. Сауль Альварес, Мексика, средний вес – 1041
3. Александр Усик, Украина, тяжелый вес – 825
4. Геннадий Головкин, Казахстан, средний вес – 814
5. Василий Ломаченко, Украина, легкий вес – 809
6. Луис Нери, Мексика, легчайший вес – 792
7. Срисакет Сор Рунгвисаи, Таиланд, второй наилегчайший вес – 752
8. Мигель Берчельт, Мексика, второй полулегкий вес – 730
9. Энтони Джошуа, Великобритания, супертяжелый вес – 682
10. Лео Санта Круз, Мексика, полулегкий вес – 672
11 ноября Александр Усик в 8 раунде правым прямым и нокаутом одержал победу над Тони Беллью.
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