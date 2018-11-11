Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик (16-0, 12 КО) вошел в тройку лучших боксеров по версии по версии BoxRec, пишет "Хроника.Инфо".

Победа над экс-чемпионом мира и двукратным обидчиком Дэвида Хэя принесла Усику 135 очков, что позволило Александру совершить скачок на пять позиций и занять в рейтинге BoxRec третью строку.

Топ-10 рейтинга BoxRec:



1. Теренс Кроуфорд, США, полусредний вес – 1090 очков

2. Сауль Альварес, Мексика, средний вес – 1041

3. Александр Усик, Украина, тяжелый вес – 825

4. Геннадий Головкин, Казахстан, средний вес – 814

5. Василий Ломаченко, Украина, легкий вес – 809

6. Луис Нери, Мексика, легчайший вес – 792

7. Срисакет Сор Рунгвисаи, Таиланд, второй наилегчайший вес – 752

8. Мигель Берчельт, Мексика, второй полулегкий вес – 730

9. Энтони Джошуа, Великобритания, супертяжелый вес – 682

10. Лео Санта Круз, Мексика, полулегкий вес – 672

11 ноября Александр Усик в 8 раунде правым прямым и нокаутом одержал победу над Тони Беллью.