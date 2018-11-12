У Лондоні автобус протаранив зупинку з пасажирами [ Редактировать ]
Два десятки осіб поранено внаслідок ДТП у Лондоні. Там двоповерховий автобус врізався в зупинку. 18 людей ушпиталили.
Найважчі травми отримала 15-річна дівчинка. Вона у критичному стані. Водія автобуса затримали. За даними поліції, на момент інциденту він перебував у стані алкогольного та наркотичного сп'яніння.
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