Україна та США відновлюють комісію стратегічного партнерства.

16 листопада у Вашингтоні відбудеться засідання на рівні очільників міністерств закордонних справ. За словами Петра Порошенка, про це домовилися під час короткої зустрічі з Дональдом Трампом на урочистостях з нагоди сторіччя від закінчення Першої світової війни у Парижі.

Президент зазначив, що комісія була заснована майже десять років тому і нині настав час поновити її роботу, як символ того що партнерство України і США справді має стратегічний характер.