Україна та США відновлюють стратегічне партнерство - Порошенко [ Редактировать ]
Україна та США відновлюють комісію стратегічного партнерства.
16 листопада у Вашингтоні відбудеться засідання на рівні очільників міністерств закордонних справ. За словами Петра Порошенка, про це домовилися під час короткої зустрічі з Дональдом Трампом на урочистостях з нагоди сторіччя від закінчення Першої світової війни у Парижі.
Президент зазначив, що комісія була заснована майже десять років тому і нині настав час поновити її роботу, як символ того що партнерство України і США справді має стратегічний характер.
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