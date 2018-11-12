В Турции на пляже зафиксировали два 30-метровых смерча, которые не на шутку напугали туристов. Смерчи атаковали пляж Селинус, что в городе Газипаша. Об этом сообщает CNN Turk.

В результате пострадал один человек. Его эвакуировали в ближайшую больницу.

Фото: cnnturk.com

Большинство туристов в панике покинули опасные места, некоторые наоборот пытались сделать селфи.

Образование смерчей редкое явление для этих мест. В 2015 году в Измире был зафиксирован двойной смерч, а в этом году в Анталии несколько дней продолжалось штормовое предупреждение, в результате значительных порывов ветра было вызвано разрушения пляжных временных зданий.

Фото: cnnturk.com

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