Огромные 30-метровые смерчи на пляже напугали туристов (фото) [ Редактировать ]
В Турции на пляже зафиксировали два 30-метровых смерча, которые не на шутку напугали туристов. Смерчи атаковали пляж Селинус, что в городе Газипаша. Об этом сообщает CNN Turk.
В результате пострадал один человек. Его эвакуировали в ближайшую больницу.
Фото: cnnturk.com
Большинство туристов в панике покинули опасные места, некоторые наоборот пытались сделать селфи.
Образование смерчей редкое явление для этих мест. В 2015 году в Измире был зафиксирован двойной смерч, а в этом году в Анталии несколько дней продолжалось штормовое предупреждение, в результате значительных порывов ветра было вызвано разрушения пляжных временных зданий.
Фото: cnnturk.com
Ранее мы писали о том, что в Одесской области пронесся "смерч" из комаров.
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