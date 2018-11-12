Місця в кіно, відмежовані ширмою, кабінки для індивідуального співу в караоке й закриті місця у кафе. У Японії набирає популярності сервіс, що дозволяє клієнтам втекти від щоденної метушні й побути на самоті. Що змушує молодь усамітнюватися - розповість Ольга Жидецька.

Чи не щотижня 33-річний продавець одягу Масакі Кітатога орендує крихітну комірку. Тут - дзеркало, столик і стійка з мікрофоном. Півтори години чоловік "відривається" на повну - співає для себе. В цілковитій самотності.

"Тут я можу керувати своїм часом у просторі, який належить тільки мені, і ніхто мене не потурбує. Я концентруюся лише на співі", - говорить Масакі Кітатога, клієнт сервісу "Караоке на самоті"

І таких як Масакі дуже багато. Оренда комірок для індивідуального караоке похвилинно розписана на кілька днів уперед. Тренд усамітнення, або місцевою мовою "Охітарисама" - останнім часом надто поширений у Японії. Зростає й інфраструктура для таких клієнтів. Кінотеатри пропонують відокремлені ширмою місця для перегляду фільмів, турагенції розробляють маршрути індивідуальних подорожей у безлюдні закутні, магазини - окремі каси, а кафе принаджують втомлених натовпом відвідувачів спокійно поїсти за відгородженими столиками.

"Років з двадцяти я полюбила усамітнюватися. Бо так я можу розслабитися, не звертати уваги на інших", - зізнається Юка Кіучі, відвідувачка кафе.

Шалений ритм життя, необхідність постійно бути на зв'язку, неможливість викроїти бодай хвилину особисто для себе надто втомлюють нервову систему - кажуть психологи. Попит на можливість усамітнення - народжує пропозицію, - відповідають маркетологи.

Мотоко Мацушита, маркетолог.

"Такі послуги дедалі затребуваніші. Особливо в нашу епоху соціальних мереж та смартфонів, які дозволяють бути на зв'язку, де б ви не були. Багато людей бажає хоч іноді відпочивати від необхідності негайно відповідати та спілкуватися."

Перевтома від надмірного спілкування вочевидь позначається й на демографії японців. Згідно з офіційною статистикою, понад третина жителів країни мешкають самі. І щодалі кількість людей, що мають повноцінні сім'ї з дітьми, неухильно зменшується.