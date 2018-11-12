В Японии задержали 27-летнюю девушку по подозрению в убийстве американского военного, передает NHK. Отмечается, что 9 ноября подозреваемая зарезала сержанта-майора после того, как предложил расстаться.

Тело 35-летнего военнослужащего было обнаружено у женщины в квартире. Японка призналась, что убила своего возлюбленного из-за попытки расстаться. По ее словам, она планировала убить его и себя.

За несколько дней до происшествия полиция сделала ей предостережение после бурного выяснения отношений и посоветовала держаться от американца подальше. Вскрытие показало, что сержант-майор умер от потери крови.

К сожалению такие вопиющие случаи происходят каждый день. Недавно многодетная мать зарезала своего новорожденного сына.