Девушка жестоко расправилась с парнем из-за попытки расстаться [ Редактировать ]
В Японии задержали 27-летнюю девушку по подозрению в убийстве американского военного, передает NHK. Отмечается, что 9 ноября подозреваемая зарезала сержанта-майора после того, как предложил расстаться.
Тело 35-летнего военнослужащего было обнаружено у женщины в квартире. Японка призналась, что убила своего возлюбленного из-за попытки расстаться. По ее словам, она планировала убить его и себя.
За несколько дней до происшествия полиция сделала ей предостережение после бурного выяснения отношений и посоветовала держаться от американца подальше. Вскрытие показало, что сержант-майор умер от потери крови.
К сожалению такие вопиющие случаи происходят каждый день. Недавно многодетная мать зарезала своего новорожденного сына.
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