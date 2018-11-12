На Волині негода зруйнувала сільську школу [ Редактировать ]
Вода тече по стінах, грибок у класах. Такий вигляд має школа в містечку Маневичі на Волині після дощів. Чому освітній заклад беззахисний перед стихією? Про це далі.
У Маневичах учні змушені ходити в школу без даху. Тут навчається майже 800 дітей. Ще влітку почали ремонт покрівлі, але досі не закінчили. Під час дощу в закладі справжній потоп.
"Оце в нас теж така ситуація. Вже скільки днів дощу немає - це вже днів п'ять немає дощу, а зі стелі все одно капає".
Школа й досі оговтується після жовтневих злив. Затопило кілька кабінетів на верхньому поверсі. У цьому класі більш як тиждень тому дошку омивав водоспад зі стелі. Тепер стіни вкриті пліснявою. У класі сиро та важко дихати. Батьки та вчителі дати раду потопу не можуть.
"Починалося трішки затоплення, ну а зараз вже дійшли до того, що актовий зал не придатний до роботи. Вже після того, як пішли дощі активно, то уже нічого не можна було зробити", - бідкається Андрій Деркач, директор школи №2 в Маневичах.
А ось спортзал. Зі стелі вода ще й досі капає. По стінах розповзається цвіль. В актовій залі паркет взагалі розбух і пішов тріщинами. Вода заливає електрощитову. Батьки бояться відпускати дітей на заняття.
"Є проблеми з сирістю, є проблеми з тим, що це страшна небезпека для дітей - в першу чергу для їхнього навчання. І ми будемо пробувати старатися просити, щоб нашим діткам ще продовжили канікули, доки не покращаться умови для навчання", - говорить Вікторія Фещук, мати школярки.
За ремонт старого даху взялися за кілька тижнів до початку навчального року. Найняли підрядників. Частину покрівлі зробили - залили бетоном. Батьки кажуть, утеплювачі клали просто на мокру поверхню.
"Там заведуться грибкові елементи, які будуть розповсюджуватися і руйнувати конструкції, які вже до цього 30 чи 40 років лежали", - обурюється Юрій Шинкарук, батько школярів.
Батьки вважають, що потоп у школі - через зволікання місцевої влади й підрядника. Чиновники проблеми не визнають. Кажуть - дах відремонтують у заплановані терміни. А наслідки в затопленій школі підрядник ліквідує власним коштом.
"От сьогодні протік дах, три класні кімнати потекло. Це проблема. Але підрядник каже, тільки ми перекриваємо, я стаю, і все це зроблю. Якщо він цього не зробить - ми йому не заплатимо, тим більше тендер на 10 мільйонів гривень", - запевняє Андрій Линдюк, голова Маневицької райдержадміністрації.
Усі роботи будівельники планують завершити в наступному році. Як до того часу вчитися дітям - не знає ніхто.
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