На Донбасі не вщухають ворожі обстріли [ Редактировать ]
Сім ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти вели вогонь з гранатометів та кулеметів.
Найгарячіше було поблизу Новотошківського на Луганщині. Окрім гранатометів найманці застосували БМП. Сьогодні ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Старого Айдару - також на Луганщині.
За даними розвідки, минулої доби знищено двох бойовиків, ще двох поранено.
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