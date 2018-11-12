Сім ворожих обстрілів зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти вели вогонь з гранатометів та кулеметів.

Найгарячіше було поблизу Новотошківського на Луганщині. Окрім гранатометів найманці застосували БМП. Сьогодні ворог вів вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї поблизу Старого Айдару - також на Луганщині.

За даними розвідки, минулої доби знищено двох бойовиків, ще двох поранено.