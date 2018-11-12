Курс валют в Украине на 12 ноября [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
Национальный банк Украины на 12 ноября установил курс валют. Об этом сообщается на сайте НБУ.
- Курс доллара установили на уровне 27,89 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было перед выходными
- Евро подешевел на 26 коп. Стоит 31,64 грн.
- Курс российского рубля - 40 коп.
В обменниках:
- Доллар покупают по 28,00 грн, продают по 28,07 грн.
- За евро предлагают 31,79 грн. Продают по 31,23 грн.
- Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.
Ранее мы писали о том, что курс биткоина снова рухнул.
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