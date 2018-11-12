Национальный банк Украины на 12 ноября установил курс валют. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Курс доллара установили на уровне 27,89 грн. Это на 3 коп. меньше, чем было перед выходными

Евро подешевел на 26 коп. Стоит 31,64 грн.

Курс российского рубля - 40 коп.

В обменниках:

Доллар покупают по 28,00 грн, продают по 28,07 грн.

За евро предлагают 31,79 грн. Продают по 31,23 грн.

Российский рубль скупают по 40 коп. Продают по 41 коп.

Ранее мы писали о том, что курс биткоина снова рухнул.