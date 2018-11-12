Дом известного актера сгорел дотла (фото) [ Редактировать ]
Дом голливудского актера Джерарда Батлера сгорел в результате пожара в штате Калифорния. Об этом артист сообщил на своей странице в Twitter.
Также он прикрепил к публикации фотографию, на которой запечатлена сгоревшая дотла постройка.
"Вернулся в свой дом в Малибу после эвакуации. Ужасное время для Калифорнии. Как и всегда вдохновлен мужеством, силой духа и жертвенностью пожарных", - написал Батлер.
Фото: Twitter
В свою очередь канадский певец и гитарист Нил Янг сообщил на своем официальном сайте, что его дом в Калифорнии так же сгорел. "Я потерял свой дом до пожара в Калифорнии, и теперь еще один", - отметил музыкант.
Лесные пожары в Калифорнии начались 8 ноября и стремительно распространяются со скоростью примерно в 80 футбольных полей в минуту.
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