Українські спортсмени перемогли на міжнародних змаганнях з рукопашного бою [ Редактировать ]
Всеукраїнській федерації рукопашного бою - 25 років. Тисячі спортсменів, сотні майстрів спорту України та міжнародного класу, першість у чемпіонатах всіх рівнів. Ювілей федерації відзначили з чималими здобутками - із цьогорічного чемпіонату світу наші спортсмени повернулися переможцями. Анастасія Старовойт розкаже більше.
Половину свого життя Олег присвятив рукопашному бою. Каже - все починалося, як реабілітація після травми, а згодом - переросло в серйозне заняття.
"Это меня затянуло, и вот с 11 лет я уже 10 лет занимаюсь рукопашным боем. Мне было 12 лет - чемпионат Киева, я занял второе место. Первый раз на чемпионате Украины я выиграл в 14 лет и детский чемпионат Европы я выиграл первый раз в 15 лет", - розповідає Олег Олійник, срібний призер Чемпіонату світу з рукопашного бою 2018.
З останніх змагань у Нідерландах Олег Олійник повернувся срібним призером чемпіонату світу з рукопашного бою.
Першість для України на міжнародних змаганнях виборов і Артем Дерев'янко. Спортсмен мріяв про цю перемогу вже 14 років.
"Я привіз дві золоті медалі для нашої країни. Одна - золота медаль за перемогу в командних поєдинках, де кожна країна виставляє сім спортсменів у кожну вагову категорію, а інша - за особистий залік, де всі спортсмени моєї вагової категорії змагаються між собою", - говорить Артем Дерев'янко, чемпіон світу з рукопашного бою 2018.
Результати наших спортсменів - найкращий подарунок до ювілею, кажуть у федерації рукопашного бою.
"Когда на чемпионатах Европы и мира мы находимся за границей и наши дети становятся чемпионами и играет гимн Украины - поет вся команда. Это очень трогательно, на нас смотрят и к нам подходят немцы и бельгийцы и поют с нами", - наголосив Олександр Гартвич, перший віце-президент Національної федерації рукопашного бою України.
За 25 років створено цілу систему співпраці з правоохоронними органами та силовими відомствами. Сформовано національну збірну України з рукопашного бою. До її складу ввійшли професійні спортсмени.
"Команда уже на протяжении многих лет занимает лидирующие позиции в мире, и в этом году в Нидерландах в неофициальном командном зачете сборная команда Украины заняла первое место среди 18 стран", - говорить Юрій Раченко, директор Всеукраїнської федерації рукопашного бою, заслужений тренер України.
Нагороди спортсменам вручив заступник міністра молоді та спорту Ярослав Войтович і директор відділу фізичної культури та не олімпійських видів спорту Матвій Бідний.
"Ми відаємо данину шани і вдячності тим, хто невтомно працює, дбає про розвиток рукопашного бою. Хто своїм прикладом і здобутками уславив ваш вид спорту", - наголосив Ярослав Войтович, заступник міністра молоді та спорту України.
Цьогорічні чемпіони світу отримали ще й почесні звання - майстрів спорту міжнародного класу. Їхню кількість у федерації прагнуть лише збільшувати. Тож майбутніх чемпіонів шукатимуть у школах.
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