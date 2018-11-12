Половина футбольной команды разбилась в ДТП [ Редактировать ]
В Перу автобус, который вез юношескую футбольную команду, упал в пропасть. В результате аварии погибли шесть подростков и один взрослый. Об этом сообщает местное издание El Comercio.
По информации МВД страны, транспортное средство, в котором находились спортсмены 13-14 лет, упало в ущелье глубиной 30 м.
Еще 11 человек получили ранения, из них 10 - несовершеннолетние. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.
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