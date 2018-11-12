В Йемене за сутки погибли 149 человек [ Редактировать ]
В порту Ходейда в Йемене в течение суток погибли 149 человек. Причиной тому стало то, что борьба за контроль над городом Ходейда, который на данный момент удерживают повстанцы, перекинулась на жилые улицы. Об этом сообщает "РБК-Украина".
Такие данные агентству сообщили источники среди медиков и военных.
"149 человек убито в течение 24 часов в йеменском порту Ходейда", - сказано в сообщении.
Ранее мы писали о том, что Саудовская Аравия совершила авиаудар по Йемену.
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