В порту Ходейда в Йемене в течение суток погибли 149 человек. Причиной тому стало то, что борьба за контроль над городом Ходейда, который на данный момент удерживают повстанцы, перекинулась на жилые улицы. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Такие данные агентству сообщили источники среди медиков и военных.

"149 человек убито в течение 24 часов в йеменском порту Ходейда", - сказано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что Саудовская Аравия совершила авиаудар по Йемену.