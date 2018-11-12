"Северный поток-2": в США выступили с категорическим заявлением [ Редактировать ]
Соединенные Штаты Америки продолжают четко выражать несогласие относительно второй нити газопровода "Северный поток". Об этом заявил министр энергетики США Рик Перри, передает корреспондент "РБК-Украина".
"Причиной этого является то, что граждане Украины, ЕС не должны стать заложниками поставок энергоресурсов из одного источника. И, собственно, этот месседж может быть усилен тем, что мы готовы работать с Украиной, как партнеры. Этот месседж посылает президент США", - отметил он.
Ранее мы писали о том, что создание "Северного потока-2" угрожает Украине.
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