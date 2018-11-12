В румынском селе Чороборени произошло курьезное ДТП с участием лошади и пьяного мужчины, сообщают "Факты". Видео с места инцидента попало в сеть и не на шутку рассмешило пользователей.

На кадрах, озвученных мелодией из сериала "The X-Files", можно увидеть, как пьяный местный житель вышел на середину проселочной дороги и застыл на месте. Проезжающий мимо легковой автомобиль, который буксировал гужевую повозку, запряженную лошадью, объехал впавшего в ступор мужчину.

В результате неожиданного маневра животное вместе с телегой оказалось в кювете, а управляющий повозкой свалился на землю. Виновник ДТП неожиданно очнулся и, увидев, что натворил, попятился назад, упав на обочине дороги. "Какой совестливый пьяница, свалился вместе с возницей за компанию", "К одним белочки приходят, к другим - лошадки", - шутят пользователи соцсетей, отмечая, что пьяная выходка чудом не привела к трагедии.