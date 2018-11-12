В понедельник, 12 ноября, в Киеве из-за минирования закрыта станция метро "Дарница". Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".

Как сообщается, на время проверки станция "Дарница" закрыта на вход и выход.

"Внимание! Станцию "Дарница" закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в Киеве закрыли одну из центральных станций метро.