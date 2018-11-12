В Киеве экстренно закрыли станцию метро "Дарница" [ Редактировать ]
В понедельник, 12 ноября, в Киеве из-за минирования закрыта станция метро "Дарница". Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен".
Как сообщается, на время проверки станция "Дарница" закрыта на вход и выход.
"Внимание! Станцию "Дарница" закрыли на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании. Проводится проверка", - говорится в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в Киеве закрыли одну из центральных станций метро.
по теме
Першило горло и кружилась голова: в киевском метро пострадали люди
В киевском метрополитене пострадали около десяти человек
В Киеве мужчина шел по улице и внезапно умер
По предварительной информации, погибший 1958 года рождения не являлся жителем Киева
В Киеве мужчина напал на школьницу в подъезде
В доме на ступенях возле лифта на 13-летнюю девочку напал мужчина
В Киеве автомобиль на огромной скорости "влетел" в подземный переход (фото)
11 ноября в Киеве произошла жуткая авария с участием легкового автомобиля
В Киеве мужчину ограбили среди белого дня на остановке
В Киеве правоохранители задержали злоумышленника, который на остановке общественного транспорта на улице Ялтинской ограбил мужчину