Китайський інтернет-магазин Alibaba побив свій власний рекорд з продажів.

Напередодні, у "День одинаків", компанія заробила майже 31 мільярд доларів - на п'ять з половиною мільярдів більше, ніж торік.

"Алібаба" вигадала це свято як альтернативу "Дня усіх закоханих". У цей день вже 10 років поспіль компанія влаштовує святковий розпродаж для людей, які не перебувають у стосунках.

Лише за перші 85 секунд було продано товарів на мільярд доларів. В "Алібабі" кажуть: об'єм витрат свідчить про те, що покупці прагнуть поліпшувати свій образ життя.