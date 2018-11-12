Китайський інтернет-магазин встановив новий рекорд [ Редактировать ]
Китайський інтернет-магазин Alibaba побив свій власний рекорд з продажів.
Напередодні, у "День одинаків", компанія заробила майже 31 мільярд доларів - на п'ять з половиною мільярдів більше, ніж торік.
"Алібаба" вигадала це свято як альтернативу "Дня усіх закоханих". У цей день вже 10 років поспіль компанія влаштовує святковий розпродаж для людей, які не перебувають у стосунках.
Лише за перші 85 секунд було продано товарів на мільярд доларів. В "Алібабі" кажуть: об'єм витрат свідчить про те, що покупці прагнуть поліпшувати свій образ життя.
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