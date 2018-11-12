В Австрії розкрили ще одного російського шпигуна - вже другого за минулий тиждень. Його ім'я поки не розголошують. Утім, за даними видання Kronen Zeitung, це співробітник австрійської контррозвідки.

Розслідування щодо нього тривало з початку року. Його підозрюють у розголошенні державної таємниці. Йому загрожує до 10 років в'язниці.

Нагадаємо, 9 листопада за підозрою у шпигунстві на Росію затримали 70-річного полковника у відставці, завербованого ще 30 років тому. Він передавав росіянам відомості щодо австрійських збройних сил і, зокрема, високопосадовців в армії.