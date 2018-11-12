В воскресенье, 11 ноября, в Одессе, из окна 8-го этажа выпал молодой мужчина. Об этом сообщает "Град".

По словам очевидцев, парень чудом остался жив. Сперва он упал на ветки большого дерева, а после этого на заборчик из сетки рабицы, которые самортизировали его падение. В итоге у пострадавшего перелом ноги и ребер.

В этой же квартире во время трагедии находились родители парня. Но они узнали о том, что произошло, только через два часа после того, как на место приехала полиция.

Ранее мы писали о том, что мужчина выпал с 14 этажа и чудом выжил.