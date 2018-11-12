Недалеко от Чернобыля произошло жуткое ДТП, в результате которого пострадало четыре человека, сообщает "Информатор". Автомобиль сбыл дикое животное на 3-м километре магистрали Чернобыль-Славутич от КПП "Паришив".

Фото: "Информатор"

Этот промежуток дороги находится за зоной отчуждения. Машину вынесло на обочину, где она перевернулась. На месте ДТП работали спасатели города Чернобыль, они достали людей из машины. Все находились в тяжелом состоянии.

Также на происшествие прибыла "скорая", которая оказала потерпевшим первую помощь и госпитализировала их. В результате столкновения животное погибло на месте.

Такого рода аварии случаются довольно часто. Ранее в Киеве произошло жуткое ДТП из-за собаки.