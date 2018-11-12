19-летний Максим нуждается в дорогостоящих операциях [ Редактировать ]
В Киеве 19-летний Максим Поскачей попал в беду. 14 октября он сорвался вместе с ограждением с семиметровой высоты на парковку Олимпийского стадиона, его сверху придавила бетонная плита с поручнем.
Скорая помощь забрала его в тяжелейшем состоянии: множественные осколочные открытые переломы обеих ног (голени и бедро), раздробленные пяточные кости, переломы таза и позвонков, разрывы и ушибы внутренних органов, разрыв бедренной артерии, колоссальная потеря крови, рассказала мама Максима.
Три недели врачи боролись за жизнь Максима, 4 ноября они были вынуждены ампутировать парню ногу - начался некроз.
Впереди еще не одна дорогостоящая операция, прогнозы врачей ухудшаются с каждым днем.
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Также матери необходимы консультация адвокатов, хороший психолог-реабилитолог, информация о доступных программах протезирования.
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