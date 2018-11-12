У Києві онкохворі та волонтери започаткували сквер "Вдячних пацієнтів"

Подолати рак можливо. Онкохворі, які успішно пройшли лікування, та волонтери, започаткували ландшафтний сквер "Вдячних пацієнтів" . На знак подяки медикам за професіоналізм та людяність. А ще, щоб нагадати владі про потреби онкохворих