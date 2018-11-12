В 12 ноября в понедельник в результате взрыва, прогремевшего в столице Афганистана Кабуле, погибло по меньшей мере 6 человек. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на официального представителя МВД Афганистана Наджиба Даниша.

По его словам, террорист-смертник устроил взрыв у полицейского контрольно-пропускного пункта близ школы, среди жертв есть полицейские. Кроме того, по данным агентства, в результате случившегося пострадали 10 человек, среди них полицейские и женщины.

Как в свою очередь сообщает телеканал TOLONews, официальный представитель МВД страны заявил, что смертник привел в действие взрывное устройство после того, как был замечен полицией. По информации представителей минздрава страны, взрыв унес жизни трех человек и привел к ранению еще восьми, информирует телеканал.

Согласно сведениям TOLONews, инцидент произошел неподалеку от места, где проходят массовые протесты. По данным телеканала в районе, где произошел взрыв, расположены также здания министерств финансов, юстиции и президентский дворец.

В свою очередь агентство Pajhwok отмечает, что при взрыве всего погибли и пострадали 12 человек, не утоняя точного числа жертв.

Ни одна из действующих на территории Афганистана террористических группировок пока не взяла на себя ответственность за произошедшее.

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