Киевлянин избил и искусал патрульных, который прибыл на вызов о семейном конфликте. За умышленное причинение полицейскому телесных повреждений мужчину привлекут к уголовной ответственности, сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева.

Следователи начали уголовное производство, а суд избрал правонарушителю меру пресечения - круглосуточный домашний арест, добавили правоохранители. В дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонил несовершеннолетний, который сообщил о конфликте между родителями. Сообщение дежурный зарегистрировал и на вызов направил экипаж патрульных полицейских.

Очередной семейный конфликт завершился тем, что 43-летний мужчина категорически отказался общаться с полицейскими, а при попытке задержать - одного сотрудника ударил, а другого укусил. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее в Киеве таксист протащил полицейского по асфальту.