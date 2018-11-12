В Киеве мужчина покусал полицейского [ Редактировать ]
Киевлянин избил и искусал патрульных, который прибыл на вызов о семейном конфликте. За умышленное причинение полицейскому телесных повреждений мужчину привлекут к уголовной ответственности, сообщили в отделе коммуникаций полиции Киева.
Следователи начали уголовное производство, а суд избрал правонарушителю меру пресечения - круглосуточный домашний арест, добавили правоохранители. В дежурную часть Дарницкого управления полиции позвонил несовершеннолетний, который сообщил о конфликте между родителями. Сообщение дежурный зарегистрировал и на вызов направил экипаж патрульных полицейских.
Очередной семейный конфликт завершился тем, что 43-летний мужчина категорически отказался общаться с полицейскими, а при попытке задержать - одного сотрудника ударил, а другого укусил. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.
Ранее в Киеве таксист протащил полицейского по асфальту.
по теме
В Киеве мужчина напал на школьницу в подъезде
В доме на ступенях возле лифта на 13-летнюю девочку напал мужчина
Мужчина зарезал жену и пытался ее сжечь
Под Киевом мужчина зарезал сожительницу и пытался скрыть улики
В Кривом Роге мужчина избил щенка на глазах у детей
На днях в Кривом Роге произошел вопиющий случай жестокого обращения с животными
Девушка жестоко расправилась с парнем из-за попытки расстаться
Полиция задержала 27-летнюю девушку по подозрению в убийстве американского военного
В Киеве мужчина шел по улице и внезапно умер
По предварительной информации, погибший 1958 года рождения не являлся жителем Киева