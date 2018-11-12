Новые тарифы на газ: Порошенко выступил с заявлением [ Редактировать ]
Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета регионального развития прокомментировал новые тарифы на газ. Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на Тwitter главы государства.
По словам Порошенко, принимая решение о повышении тарифов, "правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим".
"Правительство приняло решение о повышении тарифов на газ. Был ли у правительства выбор между хорошим и плохим сценариям? Нет, правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим, между повышением тарифов и ударом по макроэкономической стабильности. Это примерно как между Сциллой и Харибдой", - сказал он.
Глава государства отметил, что Украине для развития экономики нужен транш Международного валютного фонда (МВФ). Вместе с тем, он отметил, что от кредитов можно было бы отказаться, если бы в 2019-2020 годах не нужно было выплачивать старые долги.
"Можно было обойтись без повышения тарифов? Вряд ли, потому что для стабильности и развития экономики нужен транш МВФ. Состояние экономики уже в принципе позволяет отказаться от кредитов. Мы так и сделали бы, если бы не должны были 2019-2020 гг преодолевать пиковые нагрузки по выплате старых долгов", - добавил он.
Ранее Порошенко заявил, что Украина откажется от кредитов.
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