Стало известно о новом способе мошенничества. Злоумышленники крадут персональные данные украинцев и оформляют кредиты в интернете. Жертва может даже не догадываться, что кто-то оформляет кредит на ее имя.

Таким образом злоумышленники обманули более 1 тыс. человек. То есть при минимальном кредите в 1 тыс. грн. получили 1 млн грн.

"Мне никто не звонил, не писал. Просто пришло письмо, что я должен заплатить 9300 гривен. Кроме того, уже просрочил свою выплату и мне начисляют проценты", - рассказывает жертва кредитных афер Валерий Яковенко.

Чтобы не попасть на мошенников, украинцам советуют не реагировать на различные предложения в интернете, где просят указать дату рождения, номер паспорта, код.

"Мошенники покупают базы данных. Затем выбирают наугад жертву, чтобы на нее оформить фейковый кредит. Деньги получает подставной человек, чью карточку выдают за карточку владельца паспорта. Затем компания или коллекторы, которым якобы продали эти псевдокредиты, звонят потерпевшему и требуют вернуть деньги, которые тот не брал. Рассчитывают на то, что человек испугается и заплатит. Аферисты получат дополнительный заработок", - говорит бывший криминалист Валерий Кур.

Когда предоставляете личные данные, нужно указывать, что они не для кредита. Кроме того, информацию о себе можно проверить в украинском Бюро кредитных историй. Если есть кредит о котором не знали ранее, нужно обратиться с заявлением в полицию.

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