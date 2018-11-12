Новый год-2019: от чего нужно избавиться [ Редактировать ]
Чтобы в новом году было больше радости и удачи, нужно избавиться от груза, который не дает вам стать счастливее. Избавьтесь от десяти вещей до конца уходящего года, чтобы ваша жизнь изменилась в лучшую сторону. Каких именно - рассказывает slovofraza.com.
Начало нового года - время начать жизнь с нуля, но, чтобы стать счастливее, необходимо оставить проблемы, долги и ненужные контакты в уходящем году. Чтобы упростить вам задачу, астрологи предлагают вашему вниманию десять вещей, от которых необходимо избавиться до начала 2019 года. Наши рекомендации помогут вам достичь заветных целей и обрести желаемое.
Негативные мысли и воспоминания.Чтобы начать новый год с чистого листа, не стоит брать с собой тяжелый и ненужный багаж. Негативные мысли и воспоминания являются главными препятствиями на пути к счастью, а значит, стоит избавиться от них уже сейчас. В этом случае вы сможете почувствовать легкость на душе, что позволит вам стремительно двигаться вперед к своим целям.
Страхи. Даже самые незначительные страхи могут испортить нашу жизнь. Они не позволяют нам реализовать себя в полной мере, жить свободно и, соответственно, приблизиться к успеху. Поэтому постарайтесь перебороть свои страхи уже до начала 2019 года. Если у вас не получается сделать это самостоятельно, необходимо обратиться за помощью к специалистам.
Чувство вины. Даже если в уходящем ходу вы совершили проступки, за которые вам пришлось корить себя, не нужно брать чувство вины в новую жизнь. Для этого вам необходимо извиниться перед людьми, которых, по вашему мнению, вы могли обидеть. Даже если вам покажется, что вы не получили прощения - не нужно расстраиваться. В любом случае вы в полной мере выполнили свою задачу.
Обиды. Обиды - еще одно препятствие на пути к счастью, и их также стоит оставить в уходящем году. Само чувство вызывает негативные мысли и вспоминания, от которых, как говорилось ранее, стоит избавиться прямо сейчас. Не обязательно сообщаться обидчикам о своем решении, просто сбросьте камень обиды с души и продолжайте двигаться дальше.
Ненужные люди. Общение с некоторыми людьми не приносит никакой пользы и удовольствия, а скорее наоборот, лишает нас энергии. Если вам кажется, что в вашем близком окружении есть люди, которые препятствуют вашему успеху, постарайтесь разорвать с ним контакты уже до конца 2018 года. Вместо этого окружите себя людьми, которые помогают вам становится лучше и поддерживают вас в любых начинаниях.
Долги. Чтобы в грядущем году вам сопутствовала финансовая удача, необходимо уже сейчас распрощаться со старыми долгами. Ведь начать жизнь с чистого листа будет гораздо сложнее, если мысли о финансовых задолженностях постоянно не будут давать вам покоя.
Самокритика. На самом деле самокритика может быть полезна, но только в том случае, если она обоснованна. Критика к самому себе способна полностью подавить самолюбие, что может привести к переживаниям, стрессам и даже депрессии. Постарайтесь давать справедливую оценку своим действиям и поступкам и избавьтесь от такой негативной привычки, как самобичевание.
Вредные привычки. Порой многим людям гораздо проще избавиться от негативных мыслей и простить других людей, чем искоренить вредные привычки. Считается, что алкоголь и курение оказывают негативное воздействие только на здоровье, но на самом деле они блокируют и энергетику человека. Чтобы в 2019 году проблемы со здоровьем не помешали вам добиться успеха, избавьтесь от пагубных зависимостей уже сейчас.
Ненавистная работа. Если каждый рабочий день начинается для вас с плохого настроения, значит, настало время сменить работу. Продолжая заниматься ненавистным делом, вы не сможете достичь карьерного роста и улучшить свое финансовое положение, а со временем жизнь превратить для вас в рутину. Если вы не хотите, чтобы в предстоящие двенадцать месяцев вам не приходилось заниматься тем, что не приносит никакого удовольствия, займитесь поисками новой работы уже в уходящем году.
Сомнения. Вера в себя помогает нам добиваться того, что, на первый взгляд, кажется невозможным. Поэтому оставьте сомнения позади и смело двигайтесь вперед, чтобы 2019 год стал для вас временем позитивных перемен. В настоящий момент вам необходимо лишь поставить для себя цели, которые помогут вам изменить свою жизнь. И если вы перестанете сомневаться в своих возможностях, то удача обязательно улыбнется вам.
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