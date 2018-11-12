Жуткое видео: в центре Одессы на мужчину упал балкон [ Редактировать ]
Утром 12 ноября в центре Одессы на голову прохожему свалился фрагмент балкона.
ЧП произошло на улице Садовой: пострадавший сразу рухнул на землю, после удара по голове и, по словам очевидцев, буквально чудом остался жив.
"Удар, полученный беднягой, был очень даже ощутимый. Просто удивительно, что пострадавший жив. Говорят, что его вовремя доставили в больницу, где оказали необходимую медицинскую помощь", - сообщает odessa_news_info в Instagram и предоставляет видео ЧП, зафиксированное камерой наблюдения:
В городском совете уточнили, что "камень упал с аварийного балкона". Утверждают, что "около месяца назад там установили сетку для улавливания того, что падает. Камень упал, срикошетил от сетки и попал в прохожего". По словам городских чиновников, "сейчас управляющая компания начинает проводить работы по ремонту балкона", сообщает мест, добавляют "Факты".
До этого в Одессе из окна 8-го этажа выпал молодой мужчина.
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