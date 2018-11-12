Мужчина жестоко убил знакомого и подбросил труп соседям [ Редактировать ]
В Харьковском районном суде слушалось дело мужчины, который зарезал знакомого и подбросил тело соседям. Об этом стало известно из приговора суда, опубликованного в Едином реестре судебных решений.
Как установило следствие, 7 или 8 мая 2018 года уроженец Луганской области пригласил к себе в гости знакомого. Там мужчины выпили, разгорелась ссора. Хозяин дома схватил нож и всадил его гостю в сердце. Пострадавший мужчина вскоре умер от потери крови.
Преступник решил замести следы убийства. Он перетащил тело в двор к соседям и выбросил в выгребную яму. Но через две недели соседка нашла труп и вызвала полицию.
Мужчину задержали и посадили в СИЗО. На суде он полностью признал вину. Суд отправил его в тюрьму на восемь лет за умышленное убийство (ст. 115 УК Украины). Приговор пока не вступил в силу, идет срок апелляционного обжалования.
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