Осень-2018: назван самый полезный продукт [ Редактировать ]
В осенний период, когда ослабевает иммунитет, врачи рекомендуют почаще включать в рацион виноград. Об этом пишет Медицина 2.0
Оказывается, виноград в это время года приносит особенную пользу здоровью: его употребление укрепляет сердце и усиливает иммунитет.
По словам врача Виктории Савицкой, виноград является источником сахара, который легко усваивается и питает мышцы, в том числе сердечную. Также глюкоза, содержащаяся в винограде, помогает тканям легче усваивать кислород, что служит дополнительной поддержкой для миокарда, для которого наступление холодов может оказаться очень серьезной нагрузкой.
Помимо того, виноград отличается большим количеством железа, крайне важного элемента для слаженной работы внутренних органов и кроветворения. Врач добавила, что виноград активизирует процессы очищения организма от ненужных и вредных для него веществ, благотворно влияет на работу почек – это позитивно сказывается на общем состоянии здоровья и иммунитета.
Еще одно оздоровительное свойство винограда, важное в сезон простуд, заключается в том, что его сок действует как тонизирующее средство и может быть полезен при упадке сил, чрезмерных нервных нагрузках и хронической усталости.
В винограде содержится много крайне полезных для поддержания здоровья осенью веществ - витаминов А, С, В6 и фолатов (производных фолиевой кислоты), а также важных минералов - калия, кальция, железа, фосфора, магния и селена. При простуде первым воспаляется горло - слизистую оболочку горла хорошо успокаивает сок сладких сортов винограда. К тому же в нем много селена, который повышает местный иммунитет.
"Сладкие сорта винограда лучше есть в первой половине дня, ведь его ягоды довольно калорийные", - поделилась рекомендацией эксперт.
Читайте также, кому нельзя есть бананы.
по теме
Врачи обнаружили неожиданное свойства меда
Как показало новое исследование, натуральный сахар в меде может предотвращать некоторые болезни
Супрун развенчала главные мифы о вреде углеводов
Многие люди переходят на диеты с низким содержанием углеводов, чтобы уменьшить вес и предотвратить некоторые виды заболеваний. И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун объяснила, хорошая ли это идея.
Какую еду опасно покупать на улице
Гуляя и отдыхая вне дома, мы часто покупаем еду, которую продают на открытом воздухе посреди улицы
Как стать энергичнее: 5 простых советов
В осеннее время, когда становится меньше солнечного света и наступают холода, часто отмечается отсутствие энергии и постоянная усталость
Как избавиться от головной боли: пять простых способов
Головная боль – один из наиболее распространенных видов боли